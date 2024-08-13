Майже половина зіткнень зафіксована на Покровському напрямку — Генштаб

З початку доби, 13 серпня, російські війська атакують позиції ЗСУ. Сталося 80 бойових зіткнень, майже половина — на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу.



«Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби сталося 80 бойових зіткнень. Майже половину з них зафіксовано на Покровському напрямі», — йдеться у повідомленні.



Ситуація на передовій:



На Харківському напрямку росіяни здійснили 12 атак.



На Лиманському напрямі загарбницька армія шість разів штурмувала позиції наших захисників біля Макіївки, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі. П'ять боїв завершено, один — триває. Некерованими авіаракетами окупанти били неподалік Сергіївки.



На Сіверському напрямку протягом дня сталося п'ять бойових зіткнень. Армія РФ наступала поблизу Спірного та Верхньокам'янського.



На Краматорському напрямку тривають два бойові зіткнення неподалік Часового Яру. Ще одну атаку в районі Білої гори Сили оборони зупинили.



На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до чотирьох. У Торецька та Залізного відбито по одній атаці, бої продовжуються. Крім того, загарбники завдали п'яти авіаударів, скинувши сім КАБів на Торецьк.



На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Малинівка, Гродівка, Бажане та Нудне. Сили оборони стримують натиск військ РФ і відбили 22 атаки, 14 зіткнень продовжуються. Втрати противника у цьому напрямі уточнюються.



На Курахівському напрямку загарбники тричі атакували поблизу Красногорівки та Костянтинівки, де зазнали поразки.



На Оріхівському напрямку противник, залучивши авіацію, вдарив 30 НАРами по району населеного пункту Білогір'я.



На Наддніпрянському напрямку росіяни не мали успіху п'ять разів атакуючи позиції наших військ.



Раніше ми писали, що українські сили нещодавно відбили позиції на південь від міста Торецьк Донецької області.