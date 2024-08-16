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Главное за день: Разрушен мост-артерия в России. Удар по ТЦ в Донецке

16 августа 2024, 23:49

Главное за день: Разрушен мост-артерия в России. Удар по ТЦ в Донецке

Политика

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с помощью наступления в Курской области Украина хочет склонить Россию к переговорам «на своих условиях». При этом он подчеркнул, что в оккупации российских территорий украинская сторона не заинтересована.

Общество

За два года обязательной эвакуации из прифронтовых районов Донецкой области вывезли более 197 тысяч человек. Среди эвакуированных — более 24 тысяч детей и около 7,4 тысячи людей с инвалидностью.

В городе Мирноград Донецкой области, к которому приближается российская армия, остаются еще около 20 тысяч человек, из них ориентировочно одна тысяча – это дети. По словам исполняющего обязанности главы Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк, ситуация вокруг города напряженно стабильная.

В оккупированном Донецке полностью сгорел торговый центр «Галактика» в прифронтовом Петровском районе города. Местные телеграм-каналы сообщают, что пожар начался в результате обстрела днем 16 августа. Отметим, что российские военные неоднократно вели огонь по позициям ВСУ из жилого микрорайона, в котором находится ТЦ «Галактика».

Боевые действия

В то время, как успехи неожиданной Курской операции подняли моральный дух Украины, российские войска наносят ответный удар, захватывая новые территории в Донецкой области, пишет американское издание Politico.

По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись в городе Красногоровка Донецкой области и возле села Песчаное на Харьковщине.

Вторжение в Курскую область на фоне нехватки личного состава среди украинских военных может ухудшить и без того плохую ситуацию для ВСУ на других участках фронта и не «оправдает себя». Об этом написало американское издание The Wall Street Journal.

Россия, вероятно, пока не перебрасывает в Курскую область свои самые подготовленные подразделения, которые сейчас воюют в Украине. Об этом рассказали журналистам CNN два источника, близких к западным разведкам. Один из собеседников отметил, что оборона региона, судя по всему, укрепляется в основном неподготовленными срочниками из других российских регионов.

ВСУ продвинулись вперед на 1-3 км на разных направлениях в Курской области. Сейчас идут бои за село Малая Локня. Утверждается, что также наносятся удары по мосту в селе Званное Глушковского района. Занятый украинскими силами плацдарм находится восточнее Глушково, и река Сейм идет в этой части Курской области на запад до российско-украинской границы — через Глушково и Званое, мосты, вероятно, используются российскими войсками, расположенными между рекой и границей.

Российские военные из 155-й отдельной бригады морской пехоты, вероятно, отрезали голову украинскому военному. К такому выводу пришли аналитики DeepState, мониторов видео российских военных. Местом преступления является КПП Колотиловка в Белгородской области РФ. Ориентировочно 12 августа там была неудачная попытка Сил обороны прорвать оборону оккупанта.

Российские оккупанты обстреляли Торецк и Северск Донецкой области. В результате атак один человек погиб, еще одна местная жительница пострадала.

Росармия почти вплотную приблизились к городу Покровск Донецкой области. Оккупанты в 10,5 км от города.

В группировке «ДНР» заявили, что за день на оккупированной территории Донецкой области от обстрелов пострадали 13 человек.

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