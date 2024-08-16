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Головне за день: Зруйновано міст-артерію в Росії. Удар по ТЦ у Донецьку

16 серпня 2024, 23:49

Головне за день: Зруйновано міст-артерію в Росії. Удар по ТЦ у Донецьку

Політика

 Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив , що за допомогою наступу в Курській області Україна хоче схилити Росію до переговорів «на своїх умовах». При цьому він наголосив, що в окупації російських територій українська сторона не зацікавлена.

Суспільство

 За два роки обов'язкової евакуації із прифронтових районів Донецької області вивезли понад 197 тисяч людей. Серед евакуйованих — понад 24 тисячі дітей та близько 7,4 тисячі людей з інвалідністю.

У місті Мирноград Донецької області, до якого наближається російська армія, залишаються ще близько 20 тисяч осіб, з них орієнтовно одна тисяча – діти. За словами виконувача обов'язків голови Мирноградської міської військової адміністрації Юрія Третяка, ситуація навколо міста напружено стабільна.

В окупованому Донецьку повністю згорів торговий центр "Галактика" у прифронтовому Петрівському районі міста. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що пожежа розпочалася внаслідок обстрілу вдень 16 серпня. Зазначимо, що російські військові неодноразово вели вогонь за позиціями ЗСУ із житлового мікрорайону, в якому знаходиться ТЦ «Галактика».

Бойові дії

 У той час, як успіхи несподіваної Курської операції підняли моральний дух України, російські війська завдають удару у відповідь, захоплюючи нові території в Донецькій області, пише американське видання Politico.

За даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися у місті Красногорівка Донецької області та біля села Піщане на Харківщині.

Вторгнення в Курську область на тлі нестачі особового складу серед українських військових може погіршити і так погану ситуацію для ЗСУ на інших ділянках фронту і не «виправдає себе». Про це написало американське видання The Wall Street Journal.

Росія, ймовірно, поки не перекидає в Курську область найпідготовленіші підрозділи, які зараз воюють в Україні. Про це розповіли журналістам CNN два джерела, близькі до західних розвідок. Один із співрозмовників зазначив, що оборона регіону, зважаючи на все, зміцнюється в основному непідготовленими силами з інших російських регіонів.

ЗСУ просунулися вперед на 1-3 км на різних напрямках у Курській області. Нині тривають бої за село Мала Локня. Стверджується, що також завдають ударів по мосту у селі Званне Глушківського району. Зайнятий українськими силами плацдарм знаходиться на схід від Глушкова, і річка Сейм йде в цій частині Курської області на захід до російсько-українського кордону — через Глушково та Зване, мости, ймовірно, використовуються російськими військами, розташованими між річкою та кордоном.

Російські військові із 155-ї окремої бригади морської піхоти, ймовірно, відрізали голову українському військовому. Такого висновку дійшли аналітики DeepState, проаналізувавши відео російських військових. Місцем злочину є КПП Колотилівка у Білгородській області РФ. Орієнтовно 12 серпня там була невдала спроба Сил оборони прорвати оборону окупанта.

Російські окупанти обстріляли Торецьк та Сіверськ Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще одна місцева мешканка постраждала.

Росармія майже впритул наблизилась до міста Покровськ Донецької області. Окупанти за 10,5 км від міста.

В угрупуванні «ДНР» заявили , що за день на окупованій території Донецької області від обстрілів постраждали 13 людей.

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