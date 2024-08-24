Главное за день: Обмены пленными. Пожар на складе боеприпасов под Воронежем

Общество



Украина обменяла 115 военных на российских солдат, захваченных в Курской области. Среди них девять незаконно осужденных, военных моряков, трое пограничников, 82 защитника Мариуполя. Также в свои семьи возвращаются шесть нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, которые защищали Киевскую, Донецкую, Херсонскую и Луганскую области.



По сообщениям западных СМИ, посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, в РФ вернули 115 военнослужащих, попавших в плен в Курской области.



На оккупированных территориях Украины провели масштабную онлайн-акцию ко Дню независимости страны. Подпольная организация «Желтая лента» начала публиковать серию фотографий от жителей оккупированных городов и сел, которые ждут возвращения территорий под контроль Украины.



Боевые действия



По данным аналитического проекта DeepState, Силы обороны Украины продвигаются восточнее Суджи в Курской области. В то же время оккупационные войска РФ продвинулись в Новогродовке и возле Гродовки Донецкой области.



Эвакуационный автомобиль волонтера Богдана Зуякова был атакован российским FPV-дроном со взрывчаткой в Часов Яре Донецкой области. Авто получило значительные повреждения и требует ремонта. Сам волонтер не пострадал.



В ходе обстрелов Донецкой области один человек погиб, еще один ранен в поселке Котлино (бывш. Димитрово). В Константиновке в результате утреннего обстрела - 5 погибших и 6 раненых. Обстрелу подвергся и Славянск.



В Острогожске Воронежской области РФ утром загорелся склад боеприпасов, началась детонация. В трех населенных пунктов введен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы 200 человек. Пострадали два человека, одна из раненых находится в тяжелом состоянии. Как утверждает местная власть, пожар возник после атаки беспилотников. В городе расположен учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы министерства обороны РФ.



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