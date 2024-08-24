Головне за день: Обмін полоненими. Пожежа на складі боєприпасів під Воронежем

Суспільство



Україна обміняла 115 військових на російських солдатів, захоплених у Курській області. Серед них дев'ять незаконно засуджених, військових моряків, троє прикордонників, 82 захисники Маріуполя. Також у свої сім'ї повертаються шестеро нацгвардійців із гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які захищали Київську, Донецьку, Херсонську та Луганську області.



За повідомленнями західних ЗМІ, посередницькі зусилля гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати, до РФ повернули 115 військовослужбовців, які потрапили в полон у Курській області.



На окупованих теренах України провели масштабну онлайн-акцію до Дня незалежності країни. Підпільна організація «Жовта стрічка» почала публікувати серію фотографій від мешканців окупованих міст та сіл, які чекають на повернення територій під контроль України.



Бойові дії



За даними аналітичного проекту DeepState, Сили оборони України просуваються на схід від Суджі в Курській області. У той же час окупаційні війська РФ просунулися в Новогродівці та біля Гродівки Донецької області.



Евакуаційний автомобіль волонтера Богдана Зуякова був атакований російським FPV-дроном з вибухівкою у Часовому Яру Донецької області. Авто отримало значні пошкодження та потребує ремонту. Сам волонтер не постраждав.



В ході обстрілів Донецької області одна людина загинула, ще одна поранена в селищі Котлине (колишнє Димитрове). У Костянтинівці внаслідок ранкового обстрілу - 5 загиблих та 6 поранених. Обстрілу зазнав і Слов'янськ.



В Острогозьку Воронезької області РФ вранці спалахнув склад боєприпасів, почалася детонація. У трьох населених пунктах запроваджено режим надзвичайної ситуації. Евакуйовано 200 осіб. Постраждали двоє людей, одна з поранених перебуває у тяжкому стані. Як стверджує місцева влада, пожежа виникла після атаки безпілотників. У місті розташований навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби міністерства оборони РФ.



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