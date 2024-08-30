Российские военные продвинулись в Михайловке Донецкой области

Отмечено продвижение российских войск на Покровском направлении в Донецкой области. Карта DeepState

Войска РФ продвинулись в Михайловке, возле Пантелеймоновки, Песчаного и Андреевки. Об этом ночью 29 августа сообщил аналитический ресурс Deep State.

Также аналитики пишут, что россияне отбили село Коренево в Курской области.

Ранее сообщалось, что воинские подразделения армии РФ продвинулись в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки, Пантелеймоновки и в районе Угледара.

Напомним, ранее DeepState сообщил, что войска РФ контролируют 8% территории города Часов Яр в Донецкой области.