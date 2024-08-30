Російські військові просунулися у Михайлівці Донецької області

Відзначено просування російських військ на Покровському напрямку у Донецькій області. Карта DeepState

Війська РФ просунулися у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки. Про це вночі 29 серпня повідомив аналітичний ресурс Deep State.

Також аналітики пишуть, що росіяни відбили село Кореневе у Курській області.

Раніше повідомлялося, що військові підрозділи армії РФ просунулися в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та в районі Вугледару.

Нагадаємо, раніше DeepState повідомив, що війська РФ контролюють 8% території міста Часів Яр у Донецькій області.