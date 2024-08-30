Російські військові просунулися у Михайлівці Донецької області

Війська РФ просунулися у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки. Про це вночі 29 серпня повідомив аналітичний ресурс Deep State.
Також аналітики пишуть, що росіяни відбили село Кореневе у Курській області.
Раніше повідомлялося, що військові підрозділи армії РФ просунулися в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та в районі Вугледару.
Нагадаємо, раніше DeepState повідомив, що війська РФ контролюють 8% території міста Часів Яр у Донецькій області.
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