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Главное за день: Бои на окраинах Селидово. Авиаудар по центру Харькова

30 августа 2024, 23:43

Главное за день: Бои на окраинах Селидово. Авиаудар по центру Харькова

Политика

Президент Украина Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушных сил ВСУ. Исполняющим обязанности командующего Воздушных сил назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. До этого он занимал должность командующего воздушным командованием «Центр».

Украина со следующего года прекратит транзит российского газа и нефти страны Евросоюза. Словакия, Чехия и Венгрия останутся без нефти из нефтепровода «Дружба».

Общество

На оккупированной части Донецкой области в школах и детских садах нечем кормить детей, поскольку питание не финансируется.

На оккупированной России территории Донецкой области освобождена от исполнения обязанностей «министр образования и науки ДНР» Ольга Колударова. Уроженка российского Ижевска возглавляла «минобрнауки» с июля 2022 года.

Праздник первого звонка в Донецкой области пройдет 2 сентября в онлайн-формате.

Боевые действия

По данным аналитического ресурса Deep State, войска РФ продвинулись в Михайловке, возле Пантелеймоновки, Песчаного и Андреевки. Также россияне отбили село Коренево в Курской области.

Российский триколор появился на админзданиях шахты «Котляревская», которая находится восточнее Селидово в Покровском районе.

Российские оккупанты прицельно обстреляли медиков в Донецкой области. В результате прямого попадания в пункт постоянного базирования бригады экстренной медицинской помощи полностью разрушено здание и поврежден автомобиль «скорой». Пострадавших нет.

Россияне ударили по центральной части Харькова, по гражданской инфраструктуре. Семь человек погибли, еще 77 ранены, среди них 18 детей. На месте попадания авиабомбы продолжают работать подразделения ГСЧС. Спасатели тушат пожар, разбирают завалы и проводят поисковые работы.

По меньшей мере пять человек ранены в результате обстрела Курахово войсками России. Известно о пяти пострадавших, однако, вероятно, под завалами также находятся люди. Продолжается спасательная операция.

Бойцы 46-й аэромобильной бригады ВСУ отбили массированную атаку российских войск на Кураховском направлении.

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