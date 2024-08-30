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Головне за день: Бої на околицях Селідового. Авіаудар по центру Харкова

30 серпня 2024, 23:43

Головне за день: Бої на околицях Селідового. Авіаудар по центру Харкова

Політика

 Президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ. Виконувачем обов'язків командувача Повітряних сил призначено генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка. До цього він обіймав посаду командувача повітряного командування «Центр».

Україна з наступного року припинить транзит російського газу та нафти країни Євросоюзу. Словаччина, Чехія та Угорщина залишаться без нафти з нафтопроводу «Дружба».

Суспільство

 На окупованій частині Донецької області у школах та дитячих садках нема чим годувати дітей, оскільки харчування не фінансується.

На окупованій Росії території Донецької області звільнено від виконання обов'язків «міністерку освіти та науки ДНР» Ольгу Колударову. Уродженка російського Іжевська очолювала «мінобрнауки» з липня 2022 року.

Свято першого дзвоника на Донеччині відбудеться 2 вересня в онлайн-форматі.

Бойові дії

 За даними аналітичного ресурсу Deep State, війська РФ просунулися в Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки. Також росіяни відбили село Кореневе у Курській області.

Російський триколор з'явився на адмінбудівлях шахти «Котляревська», що на схід від Селідового в Покровському районі.

Російські окупанти прицільно обстріляли медиків на Донеччині. Внаслідок прямого попадання до пункту постійного базування бригади екстреної медичної допомоги повністю зруйновано будівлю та пошкоджено автомобіль «швидкої». Постраждалих немає.

Росіяни вдарили по центральній частині Харкова, по цивільній інфраструктурі. Семеро людей загинули, ще 77 поранено, серед них 18 дітей. На місці влучення авіабомби продовжують працювати підрозділи ДСНС. Рятувальники гасять пожежу, розбирають завали та проводять пошукові роботи.

Щонайменше п'ятьох людей поранено в результаті обстрілу Курахово військами Росії. Відомо про п'ятьох постраждалих, проте, ймовірно, під завалами також перебувають люди. Триває рятувальна операція.

Бійці 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ відбили масовану атаку російських військ на Курахівському напрямку.

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