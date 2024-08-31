Главное за день: Атака на Часов Яр. В Харькове увеличилось число погибших

Общество



В Константиновской громаде продолжается обязательная эвакуация семей с детьми. За три дня отсюда эвакуировано 86 детей.



Российские следователи задержали двух граждан Колумбии, воевавших на стороне Украины, обвинив их в «наемничестве». По информации колумбийской газеты El Tiempo, оба колумбийца были задержаны в столице Венесуэлы, Каракасе, и экстрадированы в Россию.



Боевые действия



По данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты захватили село Карловка Покровского района Донецкой области и еще дальше продвинулись на восточном фронте.



Украина развернула на участке вокруг Покровска одну из своих немногих наступательных бригад – бригаду «Кара-Даг». Об этом сообщает в своей статье аналитик американского издания Forbes Дэвид Экс. Отмечается, что бригада «Кара-Даг» – одна из наступательных бригад Национальной гвардии – была сформирована в 2014 году. Бригада воевала у Мелитополя в первые дни полномасштабной войны и в течение двух лет практически оставалась в одном и том же районе.



Утром россияне обстреляли Часов Яр. Снаряды попали в частный дом и многоэтажку, погибли по меньшей мере пять человек.



Еще одна колонна российских военных и понтонная переправа уничтожены в Курской области России у села Званное.



В Харькове до семи человек возросло количество погибших из-за обстрела 30 августа. Ранения получили 77 человек, из них 18 детей.



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