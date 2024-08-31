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В Курской области РФ ВСУ уничтожили еще одну колонну российских войск и понтонную переправу

31 августа 2024, 15:53

В Курской области РФ ВСУ уничтожили еще одну колонну российских войск и понтонную переправу

ВСУ уничтожили ещё одну колонну российских военных в Курской области. Скриншот видео ВСУ уничтожили ещё одну колонну российских военных в Курской области. Скриншот видео

Еще одна колонна российских военных и понтонная переправа уничтожены в Курской области России. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные очевидцами. 

«Курская область, село Званное. Уничтоженное инженерное сооружение и две группы инженерной техники», — говорится в канале «Белгородская народная республика», опубликовавшем кадры с места. Утверждается, что кадры сняты 28 августа. 

28 августа на украинских военных каналах также появилось видео с нанесением ударов по военной технике в местности, похожей на местность на видео из села Званное. 

«Российским понтонщикам в Курщине очень не везет. Однажды они уехали наводить переправу, но не доехали. Сначала отработал Старший брат, а затем инженерные машины сожгли дронами», — говорилось в публикации блогера Стерненко.

Ранее сообщалось, что Россия попытается отвоевать часть Курской области, которую контролируют украинские военные, однако пока Кремль сосредоточен на оккупации украинского Покровска. Об этом в среду, 28 августа, сказал заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн на конференции по вопросам национальной безопасности.

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