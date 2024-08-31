Головне за день: Атака на Часів Яр. У Харкові збільшилася кількість загиблих

Суспільство



У Костянтинівській громаді продовжується обов'язкова евакуація сімей з дітьми. За три дні звідти евакуйовано 86 дітей.



Російські слідчі затримали двох громадян Колумбії, які воювали на боці України, звинувативши їх у найманстві. За інформацією колумбійської газети El Tiempo, обох колумбійців було затримано в столиці Венесуели, Каракасі, і екстрадовано до Росії.



Бойові дії



За даними моніторингового проекту DeepState, російські окупанти захопили село Карлівка Покровського району Донецької області та ще далі просунулися на східному фронті.



Україна розгорнула на ділянці навколо Покровська одну зі своїх небагатьох наступальних бригад – бригаду «Кара-Даг». Про це повідомляє у своїй статті аналітик американського видання Forbes Девід Екс. Зазначається, що бригада «Кара-Даг» – одна із наступальних бригад Національної гвардії – була сформована у 2014 році. Бригада воювала у Мелітополя в перші дні повномасштабної війни і протягом двох років практично залишалася в тому самому районі.



Вранці росіяни обстріляли Часів Яр. Снаряди влучили у приватний будинок та багатоповерхівку, загинули щонайменше п'ятеро людей.



Ще одна колона російських військових та понтонна переправа знищені в Курській області Росії біля села Званне.



У Харкові до семи людей зросла кількість загиблих через обстріл 30 серпня. Поранення отримали 77 осіб, із них 18 дітей.



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