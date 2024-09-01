Главное за день: Очередной удар по Харькову. Войска РФ захватили Парасковиевку в Донецкой области

Боевые действия



По данным аналитичесого проекта DeepState, российские военные оккупировали Парасковиевку и продвинулись в селе Константиновка на Кураховском направлении в Донецкой области. На Покровском направлении россияне продвинулись в Гродовке и Галициновке.



Российские военные нанесли около 10 ударов по Харькову: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, возле Гидропарка в Киевском районе. До 47 человек возросло количество пострадавших. Из-под завалов спасли трех человек, поисково-спасательные работы продолжаются.



Днем войска РФ нанесли очередной удар по центральной части Курахово, вероятно, из ствольной артиллерии и РСЗО «Ураган». Три человека погибли, еще 11 ранены.



Украина атаковала беспилотниками территорию России в ночь на 1 сентября. Известно, что под удар попали энергообъекты в Конаково Тверской области и в Московской области.



Американская сторона не считает дружественный огонь вероятной причиной крушения истребителя F-16 и гибели пилота во время отражения массированного ракетного удара по Украине 26 сентября.



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