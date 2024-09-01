Головне за день: Черговий удар по Харкову. Війська РФ захопили Парасковіївку на Донеччині

Бойові дії



За даними аналітичного проекту DeepState, російські військові окупували Парасковіївку та просунулися в селі Костянтинівка на Курахівському напрямку на Донеччині. На Покровському напрямку росіяни просунулися у Гродівці та Галицинівці.



Російські військові завдали близько 10 ударів по Харкову: Харківський палац спорту, торговий центр у Салтівському районі, біля Гідропарку Київського району. До 47 осіб зросла кількість постраждалих. З-під завалів врятували трьох людей, пошуково-рятувальні роботи продовжуються.



Вдень війська РФ завдали чергового удару по центральній частині Курахового, ймовірно, зі ствольної артилерії та РСЗВ «Ураган». Троє людей загинуло, ще 11 поранено.



Україна атакувала безпілотниками територію Росії у ніч проти 1 вересня. Відомо, що під удар потрапили енергооб'єкти в Конаковому Тверській області та Московській області.



Американська сторона не вважає дружній вогонь імовірною причиною катастрофи винищувача F-16 та загибелі пілота під час відбиття масованого ракетного удару по Україні 26 вересня.



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