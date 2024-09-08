В Киеве на территории АТП произошел взрыв: двое погибших, под завалами могут быть люди

В Киеве на территории АТП произошел взрыв. Фото: КГВА

В Голосеевском районе столицы утром 8 сентября произошел взрыв. Известно о 2 погибших, под завалами могут быть люди. Об этом сообщили в пресс-службе КГВА.



Как отмечается, взрыв техногенного происхождения произошел на территории АТП.



«Вследствие чего двухэтажное здание 40 х 100 м. было частично разрушено. По уточненным данным на эту минуту известно точно о двух погибших. Под завалами могут быть люди», — говорится в сообщении.

К спасательно-поисковой операции привлечен кинологический расчет.



Все оперативные службы работают на месте.



Обновлено (17:54). На территории АТП завершились поисково-спасательные работы. На месте происшествия обнаружены тела 2 погибших. Специалисты работают над установлением причины взрыва.