У Києві на території АТП стався вибух: двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

У Голосіївському районі столиці вранці 8 вересня стався вибух. Відомо про 2 загиблих, під завалами можуть бути люди. Про це повідомили у пресслужбі КМВА.
Як зазначається, вибух техногенного походження стався біля АТП.
«Внаслідок чого двоповерхова будівля 40 х 100 м. була частково зруйнована. За уточненими даними, на цю хвилину відомо точно про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди», — йдеться у повідомленні.
До рятувально-пошукової операції залучено кінологічний розрахунок.
Усі оперативні служби працюють на місці.
Оновлено (17:54). На території АТП завершилися пошуково-рятувальні роботи. На місці події виявлено тіла 2 загиблих. Спеціалісти працюють над встановленням причини вибуху.
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