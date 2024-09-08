У Києві на території АТП стався вибух: двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

У Києві на території АТП стався вибух. Фото: КДВА

У Голосіївському районі столиці вранці 8 вересня стався вибух. Відомо про 2 загиблих, під завалами можуть бути люди. Про це повідомили у пресслужбі КМВА.



Як зазначається, вибух техногенного походження стався біля АТП.



«Внаслідок чого двоповерхова будівля 40 х 100 м. була частково зруйнована. За уточненими даними, на цю хвилину відомо точно про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди», — йдеться у повідомленні.

До рятувально-пошукової операції залучено кінологічний розрахунок.



Усі оперативні служби працюють на місці.



Оновлено (17:54). На території АТП завершилися пошуково-рятувальні роботи. На місці події виявлено тіла 2 загиблих. Спеціалісти працюють над встановленням причини вибуху.