Пушилин рассказал, какие захваченные города Донетчины оккупанты не подготовили к осенне-зимнему периоду

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин. Фото: личная страница Пушилина в Телеграм

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин на оперативном совещании с так называемыми «председателем «Правительства ДНР» Евгением Солнцевым, руководителями органов исполнительной власти и главами муниципальных образований» рассмотрели подготовку оккупированных населенных пунктов Донетчины к осенне-зимнему периоду. Об этом стало известно из сообщения самого Дениса Пушилина.

Он заявил, что по подготовке многоквартирных домов не дотягивает до графика Мариуполь, отстают Ясиноватая и городской округ Харцызск.

«По подготовке котельных отстает Зугрэс, нарастить темпы работы необходимо Донецку, Макеевке, Мариуполю, Кировскому и Ясиноватой. По тепловым сетям не дотягивают до графика Донецк, Дебальцево и Старобешевский муниципальный округ. По объектам социальной сферы очень слабая подготовка в Мариуполе, Новоазовском и Ясиноватском округах», – сказал глава группировки «ДНР».

Он утверждает, что подготовку «осложняют обстрелы, ограниченное водоснабжение, перепады электроэнергии, устаревшие системы водоснабжения и водоотведения, острая нехватка специалистов».

Напомним, что в оккупированном Донецке жителям приходят дорогие платежки за воду, которой нет в домах.