Пушилін розповів, які захоплені міста Донеччини не підготували до опалювального сезону

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін. Фото: особиста сторінка Пушиліна у Телеграм

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін на оперативній нараді з так званими «головою «Уряду ДНР» Євгеном Солнцевим, керівниками органів виконавчої влади та головами муніципальних утворень» розглянули підготовку окупованих населених пунктів Донеччини до осінньо-зимового періоду. Про це стало відомо із повідомлення самого Дениса Пушиліна.

Він заявив, що з підготовки багатоквартирних будинків не дотягує до графіка Маріуполь, відстають Ясинувата та міський округ Харцизьк.

«З підготовки котелень відстає Зугрес, наростити темпи роботи необхідно Донецьку, Макіївці, Маріуполю, Кіровському та Ясинуватій. За тепловими мережами не дотягують до графіка Донецьк, Дебальцеве та Старобешівський муніципальний округ. За об'єктами соціальної сфери дуже слабка підготовка у Маріуполі, Новоазовському та Ясинуватському округах», – сказав голова угруповання «ДНР».

Він стверджує, що підготовку «ускладнюють обстріли, обмежене водопостачання, перепади електроенергії, застарілі системи водопостачання та водовідведення, гостра нестача фахівців».

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку мешканцям приходять дорогі платіжки за воду, якої немає у будинках.