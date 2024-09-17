Організував схему вивезення ухилянтів з України до Угорщини: силовики затримали жителя Донеччини

Затримання організатора схеми вивезення ухилістів з України до Угорщини. Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили мешканцю Донецької області про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

У червні 2024 року він організував схему нелегального вивезення чоловіків призовного віку за межі країни. Під час поїздки до Донецької області він познайомився із мешканцем міста Білицьке, якому запропонував допомогу у виїзді до Угорщини поза пунктами пропуску через державний кордон України. «Послугу» оцінив у 6000 доларів.

У вересні, зустрівши «клієнта» на вокзалі міста Виноградів Закарпатської області, чоловік відвіз його до орендованого будинку. Через два дні він доставив у «місце збору» другого ухилянта. Для нього чоловік підвищив вартість до 7000 доларів.

Фігуранта викрили при отриманні 13 000 доларів та затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у червні на Донеччині СБУ спільно з поліцією затримали організатора незаконної схеми виїзду до країн Європи.