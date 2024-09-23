ГСЧС опубликовала фото последствий удара по предприятию в Алексеево-Дружковке

Ликвидация пожара на складе предприятия в посёлке Алексеево-Дружковка в Донецкой области. Фото: ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области опубликовала фото ликвидация пожара после российского удара по предприятию в поселке Алексеево-Дружковка Краматорского района Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в результате обстрела загорелось здание склада на территории промышленного предприятия. Спасатели локализовали возгорание на площади 4780 кв. метров.

По словам местных жителей, речь идёт о пищевкусовой фабрике. Предприятие выпускает, в в частности, известную во всей Украине и за рубежом халву.

Напомним, ранее «Новости Донбасса» писали, что сегодня утром российские оккупационные войска обстреляли поселок Алексеево-Дружковка. Удар был нанесен приблизительно в 5:40.