ДСНС опублікувала фото наслідків удару по підприємству в Олексієво-Дружківці

Ліквідація пожежі на складі підприємства у селищі Олексієво-Дружківка у Донецькій області. Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області опублікувала фото ліквідація пожежі після російського удару по підприємству у селищі Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області.

У повідомленні зазначається, що внаслідок обстрілу спалахнула будівля складу на території промислового підприємства. Рятувальники локалізували спалах на площі 4780 кв. метрів.

За словами місцевих жителів, йдеться про харчосмакову фабрику. Підприємство випускає, зокрема, відому у всій Україні та за кордоном халву.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» писали, що сьогодні вранці російські окупаційні війська обстріляли селище Олексієво-Дружківка. Удару було завдано приблизно о 5:40.