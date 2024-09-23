«ЛНР» ув'язнила в колонію чоловіка, який проти «СВО» — його звинуватили у «шпигунстві»

На окупованій території Луганської області у колонію на 16 років ув'язнили чоловіка, якого звинуватили у шпигунстві. Так званий «верховний суд ЛНР» ухвалив «вирок» щодо 51-річного Олександра Соколова.



Його також звинуватили у публічних закликах до екстремізму. Нібито з 2022 до 2023 року він збирав інформацію про пересування російських військ і передавав її українським спецслужбам.



«Прокуратура ЛНР» опублікувала відео, на якому чоловік зізнається, що коментував у соцмережах інформацію про російську армію, висловлювався на її адресу зневажливо.