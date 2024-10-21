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Главное за день: Обстрелы Киева, Запорожья и Кривого Рога. «ДНР» продолжает судить «азовцев»

21 октября 2024, 23:15

Главное за день: Обстрелы Киева, Запорожья и Кривого Рога. «ДНР» продолжает судить «азовцев»

Общество

В яблоневом саду села Супонево под Брянском нашли тело убитого начальника штаба российской авиационной эскадрильи Дмитрия Голенкова. Тело обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком. Голенков причастен к ракетным ударам по торговому центру «Амстор» в городе Кременчуг и по жилому дому в Днепре.

Днями бюст писателя Антона Чехова сбросили с пьедестала на улице Центральной в городе Славянск Донецкой области. Городская администрация обратилась в полицию.

В оккупированном Донецке похитили и держали в подвале мужчину, который ранее служил в российской армии по «контракту», подписанному с группировкой «ДНР». Он утверждает, что его и его семью преследуют.

Во временно оккупированной Луганской области педагоги предлагают школьникам старших классов в будущем подписать контракт с российской армией за деньги. Такая «инициатива» проходит на Старобельщине.

На оккупированной территории группировка «ДНР» подготовила так называемое «обвинение» еще нескольким украинским военнопленным. Оккупационная власть планирует судить военнослужащих «Азова» Артема Вышняка, Семена Северина, Сергея Гайковича и Сергея Самохвала.

Боевые действия

Спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова сообщила, что количество российских атак уменьшилось на Краматорском, Торецком и Северском направлениях.

Согласно данным аналитиков проекта DeepState, российские войска оккупировали поселок Желанное Второе в Донецкой области.  

Вблизи Селидового Донецкой области российские войска расстреляли двух пленных украинских военных. По данным Офиса генпрокурора, 18 октября российские войска в Покровском районе захватили в плен двух украинских военных. Они положили военнопленных лицом вниз и удерживали в таком положении, прижимая ногами к земле. Затем расстреляли их в упор из автоматического оружия.

В результате атаки армии РФ в Мирнограде повреждены 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, два гаража, магазин и торговый павильон. Погибли два человека, еще один – ранен. В Курахово повреждены пятиэтажка и административное здание. Погиб один человек, еще один – получил ранения.

В результате атаки РФ по жилому кварталу в Запорожье погибли двое и 15 получили ранения. Число пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до четырех, среди них — девочка 12-ти лет.

Завод военной микроэлектроники «Кремний ЭЛ» в Брянской области РФ приостановил работу из-за ночной атаки украинских дронов 19 октября. На заводе нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки. На заводе Свердлова поврежден один из цехов предприятия. Всего завод атаковали 16 украинских дронов.

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