Дрон ударив по нафтобазі в Ставропольському краї РФ: почалася пожежа

На території нафтосховища у Світлограді Ставропольського краю Росії впав безпілотник. Про це пише видання Baza.
На опублікованому відео можна спостерігати, як після вибуху там почалася пожежа.
За інформацією видання, постраждалих немає.
Раніше повідомлялося, що в російському Брянську в ніч проти п'ятниці, 1 листопада, здійснено атаку БПЛА, в результаті якої один із дронів влучив у багатоповерхівку. Пошкоджено вікна, балкон та фасад будинку. Постраждала одна людина.
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