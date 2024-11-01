Дрон ударив по нафтобазі в Ставропольському краї РФ: почалася пожежа

На території нафтосховища у Світлограді Ставропольського краю Росії впав безпілотник. Про це пише видання Baza.

На опублікованому відео можна спостерігати, як після вибуху там почалася пожежа.

За інформацією видання, постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що в російському Брянську в ніч проти п'ятниці, 1 листопада, здійснено атаку БПЛА, в результаті якої один із дронів влучив у багатоповерхівку. Пошкоджено вікна, балкон та фасад будинку. Постраждала одна людина.