FPV-дрон уничтожил остановку с двумя солдатами РФ в Курской области

FPV-дрон «сложил» остановку с двумя солдатами РФ в Курской области. Фото: кадр из вдео

В Курской области FPV-дрон уничтожили остановку общественного транспорта, на которой прятались двое российских солдат. Видео опубликовала 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада.







«Оккупанты ждали на остановке такси. Оно приехало в виде FPV и отвезло их на концерт к Кобзону», — подписали видео десантники.



Кроме FPV-дрона и упавшей плиты, десантники 82 ОДШБр сверху еще накрыли российских оккупантов из гранатомета.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 человек. Также украинские воины обезвредили 3 танка, 11 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем и реактивную систему залпового огня.



Также Силы обороны Украины сбили 72 БпЛА оперативно-тактического уровня, 83 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.