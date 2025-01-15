Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Число пострадавших после утреннего обстрела Краматорска снова возросло

15 января 2025, 16:44

Число пострадавших после утреннего обстрела Краматорска снова возросло

Последствия обстрела Краматорска 15 января. Фото: ДонОВА Последствия обстрела Краматорска 15 января. Фото: ДонОВА

Возросло количество раненых после обстрела Краматорска Донецкой области 15 января. Пострадали 9 человек, среди них — 2 ребенка. Такие данные по состоянию на 16:00, отметили в Донецкой областной военной администрации.

Как сообщалось, утром в среду войска РФ сбросили авиабомбу на многоэтажку. Осколками повреждены 18 домов, 3 образовательных учреждения и инфраструктурный объект.

Кроме того, ударной волной и обломками повреждены 18 автомобилей.

Как отметил глава ОВА Вадим Филашкин, разрушены полностью 5 квартир. Жителям этих квартир предоставят временное жилье в Краматорске и Славянcке. 

Как сообщалось, утром 15 января были слышны взрывы в оккупированных Макеевке и Горловке. Работала российская ПВО. Как сообщили в группировке «ДНР», ранены две пожилые женщины.

ТЕГИ

Места
Краматорск
Прочее
последствия обстрела

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:13
На Луганщине оккупанты ввели новые тарифы на обслуживание многоэтажек: в ОВА рассказали, сколько придется платить жителям
15:25
После обстрела в Макеевке из-под завалов дома достали женщину
15:12
В оккупированном Донецке обнаружили тело мужчины, совершившего самоубийство
13:55
В оккупированной Луганской области подорожает проезд в транспорте. «ЛНР» вводит нерегулируемый тариф
08:40
В Мариуполе открывают кадетские классы для милитаризации детей
23:00
Главное за день: На Луганщине проблемы со «скорой помощью» и почтой. ВСУ атаковали российские предприятия
17:51
На оккупированной Луганщине проблемы со «скорой помощью» и услугами почты: в ОВА рассказали, что известно
16:53
На захваченной Луганщине почтальоны попали под обстрел: есть повреждения
11:09
Войска РФ оккупировали Зеленое в Донецкой области и продвинулись в ряде сел возле Покровска — DeepState
23:00
Главное за день: В Покровске прекратили добычу угля. Сколько человек живет в оккупации?
20:20
Пушилин назвал предварительную численность населения оккупированных районов Донецкой области
17:15
В Лисичанске оккупанты не смогли включить централизованное водоснабжение: в городе сплошные порывы системы – ОВА
16:57
Оккупанты вывезли детей из соцприюта захваченного Харцызска в Москву
12:58
Пушилин заявил, что ВС РФ захватили литиевые месторождения возле Курахово
11:13
Сообщается о назначении в Курахово оккупационного старосты
10:10
Появилось видео удара ВСУ по командному пункту россиян в оккупированной Новогродовке
21:00
Главное за день: В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Как выживают прифронтовые громады без электричества
14:12
Силы обороны ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине
10:51
В районе оккупированного Иловайска перекинулся автобус с пассажирами: 3 людей погибли, 27 пострадали
21:00
Главное за день:  В США задержали «вагнеровца». Оккупанты обстреливают Донетчину
все новости
17:13
На Луганщине оккупанты ввели новые тарифы на обслуживание многоэтажек: в ОВА рассказали, сколько придется платить жителям
17:10
Готовимся к праздникам: тренды праздничного макияжа на 2025 год (реклама)
16:55
В Покровске работают три пункта обогрева, в городе остается около 7 тысяч гражданских — Филашкин
16:47
Массированная атака РФ: в ВСУ показали кадры, как силы ПВО сбивали «шахеды»
16:44
Число пострадавших после утреннего обстрела Краматорска снова возросло
16:10
Публичное давление на РФ дало результат: чем отличается сегодняшний обмен пленными от остальных
16:09
Зеленский рассказал, какое количество войск РФ сейчас находится в Украине и сколько людей служат в ВСУ
15:30
Украина и Россия провели первый в 2025 году обмен пленными: домой вернулись защитники Мариуполя и «Азовстали»
15:25
После обстрела в Макеевке из-под завалов дома достали женщину
15:12
В оккупированном Донецке обнаружили тело мужчины, совершившего самоубийство
14:38
Российская армия захватила большую часть многоквартирной застройки в Торецке – ГВА
14:26
В Кривой Рог релоцируют Покровскую городскую больницу
14:12
Обстрел Краматорска: количество раненых возросло, россияне сбросили на город авиабомбу
13:55
В оккупированной Луганской области подорожает проезд в транспорте. «ЛНР» вводит нерегулируемый тариф
11:55
В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию
11:45
Российские оккупанты обстреляли Константиновку: ранен один человек
11:40
РФ запустила по Украине ракеты и дроны: ПВО сбила 77 целей
11:33
В оккупированных Макеевке и Горловке прогремели взрывы: сообщают о работе ПВО россиян
11:30
ФАБ упала во двор полицейского в Курской области
10:52
Армия РФ ударила по Краматорску: в городе повреждены многоэтажки и есть раненые, среди них дети
все новости
ВИДЕО
Сбитый «Шахед» на Восточном направлении. Фото: кадр из видео Массированная атака РФ: в ВСУ показали кадры, как силы ПВО сбивали «шахеды»
15 января, 16:47
В Кривой Рог релоцируют Покровскую городскую больницу В Кривой Рог релоцируют Покровскую городскую больницу
15 января, 14:26
Последствия российского авиаудара по Краматорску. Фото: Донецкая областная прокуратура Обстрел Краматорска: количество раненых возросло, россияне сбросили на город авиабомбу
15 января, 14:12
Последствия удара по Краматорску. Фото: Донецкая ОВА Армия РФ ударила по Краматорску: в городе повреждены многоэтажки и есть раненые, среди них дети
15 января, 10:52
В Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. Фото: Астра В Волгограде РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойл»
15 января, 09:49
Пленный солдат КНДР. Фото: кадр из видео Зеленский показал видео допроса пленного солдата КНДР: он сделал признание насчет выданных документов РФ
14 января, 18:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор