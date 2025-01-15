Число пострадавших после утреннего обстрела Краматорска снова возросло

Последствия обстрела Краматорска 15 января. Фото: ДонОВА

Возросло количество раненых после обстрела Краматорска Донецкой области 15 января. Пострадали 9 человек, среди них — 2 ребенка. Такие данные по состоянию на 16:00, отметили в Донецкой областной военной администрации.



Как сообщалось, утром в среду войска РФ сбросили авиабомбу на многоэтажку. Осколками повреждены 18 домов, 3 образовательных учреждения и инфраструктурный объект.



Кроме того, ударной волной и обломками повреждены 18 автомобилей.



Как отметил глава ОВА Вадим Филашкин, разрушены полностью 5 квартир. Жителям этих квартир предоставят временное жилье в Краматорске и Славянcке.



Как сообщалось, утром 15 января были слышны взрывы в оккупированных Макеевке и Горловке. Работала российская ПВО. Как сообщили в группировке «ДНР», ранены две пожилые женщины.