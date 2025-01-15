Кількість постраждалих після ранкового обстрілу Краматорська знову зросла

Наслідки Краматорського обстрілу 15 січня. Фото: ДонОВА

Зросла кількість поранених після обстрілу Краматорська Донецької області 15 січня. Постраждали 9 осіб, серед них – 2 дитини. Такі дані станом на 16:00 зазначили в Донецькій обласній військовій адміністрації.



Як повідомлялося, вранці у середу війська РФ скинули авіабомбу на багатоповерхівку. Осколками пошкоджено 18 будинків, 3 освітні заклади та інфраструктурний об'єкт.



Крім того, ударною хвилею та уламками пошкоджено 18 автомобілів.



Як зазначив голова ОВА Вадим Філашкін, зруйновано повністю 5 квартир. Жителям цих квартир нададуть тимчасове житло у Краматорську та Слов'янську.



Як повідомлялося, вранці 15 січня було чути вибухи в окупованих Макіївці та Горлівці. Працювала російська ППО. Як повідомили в угрупуванні «ДНР», поранено двох літніх жінок.