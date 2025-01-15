Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

СМИ узнали, какие требования выдвинет Путин в разговоре с Трампом

15 января 2025, 21:21

СМИ узнали, какие требования выдвинет Путин в разговоре с Трампом

Нейтральный статус Украины, предусматривающий невступление в НАТО — одно из условий, которое глава Кремля Владимир Путин выставит президенту США Дональду Трампу после его инаугурации. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Также Путин потребует запретить Украине применять оружие для восстановления контроля над оккупированными РФ территориями. Еще по данным иностранного СМИ, Кремль потребует сохранение за РФ почти 20% территории Украины, которую оккупировали российские войска.

«Путин, все больше убеждаясь в своем преимуществе на поле боя в Украине, полон решимости добиться своей цели: Киев никогда не вступит в НАТО и наложить ограничения на его военный потенциал, сообщили осведомленные о замыслах Кремля источники», — говорится в сообщении Bloomberg.

Отмечается, что позиция Кремля заключается в том, что, хотя отдельные члены НАТО могут продолжать поставлять оружие в Украину в рамках двусторонних соглашений о безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против России или для возращения захваченных ею территорий, заявил один из источников, знакомых с подготовкой Москвы к возможным переговорам.

Условия России также включают сохранение как минимум фактического контроля над почти 20% территории Украины, находящейся под контролем России, включая Крымский полуостров, аннексированный в 2014 году, хотя, по словам некоторых источников, Москва открыта для обмена некоторыми территориями.

Дипломаты стран Евросоюза опасаются, что прямые переговоры между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным могут состояться без участия представителей и без учета позиций государств-членов ЕС.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что первые переговоры об окончании войны будут с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Только после этого могут начаться переговоры с Россией. 

Избранный президент США Дональд Трамп надеется, что в течение полугода удастся закончить войну РФ против Украины.

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Дональд Трамп
Организации
Нато
Прочее
переговоры по Украине

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: Обмен пленными. РФ захватила большую часть Торецка
22:33
«ДНР»: За день от обстрелов пострадали трое жителей Горловки и Макеевки
20:21
Жителям Мариуполя, чьи квартиры разрушены, предлагают жить в домах уехавших
17:13
На Луганщине оккупанты ввели новые тарифы на обслуживание многоэтажек: в ОВА рассказали, сколько придется платить жителям
15:25
После обстрела в Макеевке из-под завалов дома достали женщину
15:12
В оккупированном Донецке обнаружили тело мужчины, совершившего самоубийство
13:55
В оккупированной Луганской области подорожает проезд в транспорте. «ЛНР» вводит нерегулируемый тариф
08:40
В Мариуполе открывают кадетские классы для милитаризации детей
23:00
Главное за день: На Луганщине проблемы со «скорой помощью» и почтой. ВСУ атаковали российские предприятия
17:51
На оккупированной Луганщине проблемы со «скорой помощью» и услугами почты: в ОВА рассказали, что известно
16:53
На захваченной Луганщине почтальоны попали под обстрел: есть повреждения
11:09
Войска РФ оккупировали Зеленое в Донецкой области и продвинулись в ряде сел возле Покровска — DeepState
23:00
Главное за день: В Покровске прекратили добычу угля. Сколько человек живет в оккупации?
20:20
Пушилин назвал предварительную численность населения оккупированных районов Донецкой области
17:15
В Лисичанске оккупанты не смогли включить централизованное водоснабжение: в городе сплошные порывы системы – ОВА
16:57
Оккупанты вывезли детей из соцприюта захваченного Харцызска в Москву
12:58
Пушилин заявил, что ВС РФ захватили литиевые месторождения возле Курахово
11:13
Сообщается о назначении в Курахово оккупационного старосты
10:10
Появилось видео удара ВСУ по командному пункту россиян в оккупированной Новогродовке
21:00
Главное за день: В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Как выживают прифронтовые громады без электричества
все новости
23:00
Главное за день: Обмен пленными. РФ захватила большую часть Торецка
22:33
«ДНР»: За день от обстрелов пострадали трое жителей Горловки и Макеевки
22:04
Эвакуация: куда вывозят и где расселяют жителей прифронтовых громад Донетчины
21:21
СМИ узнали, какие требования выдвинет Путин в разговоре с Трампом
20:21
Жителям Мариуполя, чьи квартиры разрушены, предлагают жить в домах уехавших
19:30
Пришлось ждать совершеннолетия: история девушки, которая выехала из оккупации
18:40
«Как мне восстанавливать все это?» — жительница разбитой квартиры в Краматорске после обстрела ►
18:09
РФ утром обстреляла Лиман: поврежден дом
17:13
На Луганщине оккупанты ввели новые тарифы на обслуживание многоэтажек: в ОВА рассказали, сколько придется платить жителям
17:10
Готовимся к праздникам: тренды праздничного макияжа на 2025 год (реклама)
16:55
В Покровске работают три пункта обогрева, в городе остается около 7 тысяч гражданских — Филашкин
16:47
Массированная атака РФ: в ВСУ показали кадры, как силы ПВО сбивали «шахеды»
16:44
Число пострадавших после утреннего обстрела Краматорска снова возросло
16:10
Публичное давление на РФ дало результат: чем отличается сегодняшний обмен пленными от остальных
16:09
Зеленский рассказал, какое количество войск РФ сейчас находится в Украине и сколько людей служат в ВСУ
15:30
Украина и Россия провели первый в 2025 году обмен пленными: домой вернулись защитники Мариуполя и «Азовстали»
15:25
После обстрела в Макеевке из-под завалов дома достали женщину
15:12
В оккупированном Донецке обнаружили тело мужчины, совершившего самоубийство
14:38
Российская армия захватила большую часть многоквартирной застройки в Торецке – ГВА
14:26
В Кривой Рог релоцируют Покровскую городскую больницу
все новости
ВИДЕО
Фото: Дмитрий Глушко, «Новости Донбасса». «Как мне восстанавливать все это?» — жительница разбитой квартиры в Краматорске после обстрела ►
15 января, 18:40
Сбитый «Шахед» на Восточном направлении. Фото: кадр из видео Массированная атака РФ: в ВСУ показали кадры, как силы ПВО сбивали «шахеды»
15 января, 16:47
В Кривой Рог релоцируют Покровскую городскую больницу В Кривой Рог релоцируют Покровскую городскую больницу
15 января, 14:26
Последствия российского авиаудара по Краматорску. Фото: Донецкая областная прокуратура Обстрел Краматорска: количество раненых возросло, россияне сбросили на город авиабомбу
15 января, 14:12
Последствия удара по Краматорску. Фото: Донецкая ОВА Армия РФ ударила по Краматорску: в городе повреждены многоэтажки и есть раненые, среди них дети
15 января, 10:52
В Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. Фото: Астра В Волгограде РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойл»
15 января, 09:49

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор