СМИ узнали, какие требования выдвинет Путин в разговоре с Трампом

Нейтральный статус Украины, предусматривающий невступление в НАТО — одно из условий, которое глава Кремля Владимир Путин выставит президенту США Дональду Трампу после его инаугурации. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.



Также Путин потребует запретить Украине применять оружие для восстановления контроля над оккупированными РФ территориями. Еще по данным иностранного СМИ, Кремль потребует сохранение за РФ почти 20% территории Украины, которую оккупировали российские войска.



«Путин, все больше убеждаясь в своем преимуществе на поле боя в Украине, полон решимости добиться своей цели: Киев никогда не вступит в НАТО и наложить ограничения на его военный потенциал, сообщили осведомленные о замыслах Кремля источники», — говорится в сообщении Bloomberg.



Отмечается, что позиция Кремля заключается в том, что, хотя отдельные члены НАТО могут продолжать поставлять оружие в Украину в рамках двусторонних соглашений о безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против России или для возращения захваченных ею территорий, заявил один из источников, знакомых с подготовкой Москвы к возможным переговорам.



Условия России также включают сохранение как минимум фактического контроля над почти 20% территории Украины, находящейся под контролем России, включая Крымский полуостров, аннексированный в 2014 году, хотя, по словам некоторых источников, Москва открыта для обмена некоторыми территориями.



Дипломаты стран Евросоюза опасаются, что прямые переговоры между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным могут состояться без участия представителей и без учета позиций государств-членов ЕС.



Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что первые переговоры об окончании войны будут с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Только после этого могут начаться переговоры с Россией.



Избранный президент США Дональд Трамп надеется, что в течение полугода удастся закончить войну РФ против Украины.