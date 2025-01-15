Эвакуация: куда вывозят и где расселяют жителей прифронтовых громад Донетчины

В зоне активный боевых действий на Донетчине проживают около 45 тысяч населения, из них 239 детей. В пяти населенных пунктах, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, остается 19 несовершеннолетних. Об этом сообщили в областной военной администрации.



За прошедшую неделю принудительно были эвакуированы с родителями 34 ребенка. Из Константиновки вывезены 12 детей, из Родинского — 3 ребенка, из Гришино — 5 детей.



Из Удачненской громады эвакуированы 14 детей. В частности, из села Сергеевка выехали 12 несовершеннолетних, из села Калиновка — 2 детей.



По состоянию на середину января в тех населенных пунктах, где объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, пока остаются 19 детей. В Константиновке — 4 ребенка, в Родинском — 5 детей, в Гришино — 1 ребенок. Еще 9 детей остаются в двух селах Удачненской громады. В селе Сергеевка — 5 детей и селе Калиновка — 4 ребенка.



В Донецкой области продолжается эвакуация с бесплатным расселением людей, кому некуда ехать. В понедельник, 13 января, отправился очередной рейс на Прикарпатье, людей расселили в достойных условиях в месте компактного поселения в Бурштынской громаде.



Чиновники отмечают, что в отдельных случаях, когда люди не хотят ехать далеко, для них находят возможность бесплатного поселения ближе. С начала года 26 человек поселили в Днепропетровской области.

Сейчас найден шелтер в Винницкой области, на днях туда будут отправлены 14 человек.

В течение недели была организована бесплатная эвакуация 71 маломобильного жителя Донецкой области, которые поехали к своим родным. Это были люди с инвалидностью и пожилые люди из Покровской громады (36 человек), а также из Мирноградской, Волновахской и Комарской громад.

На днях военные привезли в Павлоград женщину с совершеннолетним сыном и собакой, которые самостоятельно пешком смогли выйти из оккупированного села Волновахского района и добраться до украинских военных. Под обстрелами защитники эвакуировали семью и привезли в транзитный пункт. Из Павлограда семье организовали бесплатный проезд в Днепр, куда они поехали к родным.



Вчера на Ивано-Франковщину прибыл очередной эвакуационный рейс, которым были эвакуированы 26 дончан — жителей Покровской, Мирноградской, Великоновоселковской и Комарской территориальных громад.