Евакуація: куди вивозять і де розселяють мешканців прифронтових громад Донеччини

У зоні активних бойових дій на Донеччині проживає близько 45 тисяч населення, з них 239 дітей. У п'яти населених пунктах, де продовжується примусова евакуація сімей з дітьми, залишається 19 неповнолітніх. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



За минулий тиждень примусово було евакуйовано з батьками 34 дитини. З Костянтинівки вивезено 12 дітей, з Родинської — 3 дитини, з Гришиного — 5 дітей.



З Удачненської громади евакуйовано 14 дітей. Зокрема, із села Сергіївка виїхали 12 неповнолітніх, із села Калинівка — 2 дітей.



Станом на середину січня в тих населених пунктах, де оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми, поки що залишаються 19 дітей. У Костянтинівці — 4 дитини, у Родинському — 5 дітей, у Гришиному — 1 дитина. Ще 9 дітей залишаються у двох селах Удаченської громади. У селі Сергіївка — 5 дітей та селі Калинівка — 4 дитини.



На Донеччині триває евакуація з безплатним розселенням людей, кому нікуди їхати. У понеділок, 13 січня, вирушив черговий рейс на Прикарпаття, людей розселили у гідних умовах у місці компактного поселення у Бурштинській громаді.



Чиновники зазначають, що в окремих випадках, коли люди не хочуть їхати далеко, для них знаходять можливість безплатного поселення ближче. З початку року 26 людей поселили на Дніпропетрівщині.

Наразі знайдено шелтер у Вінницькій області, днями туди буде відправлено 14 осіб.

Протягом тижня було організовано безплатну евакуацію 71 маломобільного жителя Донецької області, які поїхали до своїх рідних. Це були люди з інвалідністю та літні люди з Покровської громади (36 осіб), а також із Мирноградської, Волноваської та Комарської громад.

Днями військові привезли до Павлограда жінку з повнолітнім сином та собакою, які самостійно пішки змогли вийти з окупованого села Волноваського району та дістатися українських військових. Під обстрілами захисники евакуювали родину та привезли до транзитного пункту. З Павлограда родині організували безплатний проїзд до Дніпра, куди вони поїхали до рідних.



Вчора на Івано-Франківщину прибув черговий евакуаційний рейс, яким було евакуйовано 26 донеччан — мешканців Покровської, Мирноградської, Великоновосілківської та Комарської територіальних громад.