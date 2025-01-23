По мнению Путина, основные цели войны в Украине достигнуты — источник Reuters

Владимир Путин. Фото: ТАСС

Владимир Путин считает, что основные цели войны в Украине уже достигнуты, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с позицией Кремля.

По его словам, одной из этих целей было получение контроля над «сухопутным мостом» в Крым. Теперь российского президента все больше беспокоит ситуация в российской экономике, говорят несколько источников издания.

По словам источника Reuters, Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты, включая контроль над территориями, соединяющими материковую часть России с Крымом, и ослабление украинской армии. Российский президент также осознает, какое давление война оказывает на экономику, уточнил собеседник издания, упомянув «действительно большие проблемы», такие как влияние высоких процентных ставок на не связанную с войной промышленность.

Всего пять источников сообщили Reuters, что Путина все больше беспокоят искажения в российской экономике.

По словам двух собеседников агентства, высокие процентные ставки, введенные для подавления инфляции, а также нехватка рабочей силы способствовали тому, что часть российской элиты теперь считает, что желательно прекратить войну в Украине путем переговоров.

Обеспокоенность Путина экономикой была заметна на его встрече с руководителями бизнеса 16 декабря, пишет Reuters. Кремль тогда не опубликовал состав встречи и выступлений его участников.

На встрече, как рассказал собеседник агентства, Путин был явно недоволен, когда услышал о сокращении частных инвестиций из-за стоимости кредитов. На совещании по экономическим вопросам 22 января Путин говорил, что обсуждал на встрече с бизнесом, как «снижение кредитной активности может создать риски для долгосрочного роста».

По словам источника агентства, на этой встрече не было главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. При этом три источника журналистов подчеркнули, что Путин продолжает доверять ей: «Никто в такой ситуации не будет менять главу Центробанка. Авторитет Набиуллиной непререкаем, президент ей доверяет», — сказал один из них.

Именно на усилении давления на российскую экономику сконцентрированы последние заявления Дональда Трампа, который перед выборами обещал быстро завершить войну в Украине.

Американский президент допустил ужесточение санкций против России в случае, если Путин не пойдет на урегулирование конфликта. В среду он написал в своей соцсети Truth Social, что собирается оказать Путину и России, «чья экономика терпит крах», «большую услугу» и призвал Кремль прекратить войну.

«Если мы не заключим "сделку", и это произойдет скоро, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам, и против других причастных стран», — заявил Трамп.

Это не первый случай, когда в последние месяцы в СМИ появляется информация о возможности остановки войны в Украине. В октябре главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков писал, что главная цель России в войне с Украиной теперь выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Он также сообщил о существенном изменении отношения российской власти к Украине с начала войны — теперь российское руководство «признает ее как государство».

В конце декабря бывший высокопоставленный российский чиновник в разговоре с Financial Times выразил мнение, что экономические проблемы могут подтолкнуть Путина закончить войну в Украине из опасений, что Россия повторит судьбу СССР, распавшегося в том числе из-за экономических проблем. «Он может продержаться два или три года. Но он знает, что экономика не может расти с такими процентными ставками. Это катастрофа», — добавил собеседник FT.