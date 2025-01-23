Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

По мнению Путина, основные цели войны в Украине достигнуты — источник Reuters

23 января 2025, 15:52

По мнению Путина, основные цели войны в Украине достигнуты — источник Reuters

Владимир Путин. Фото: ТАСС Владимир Путин. Фото: ТАСС

Владимир Путин считает, что основные цели войны в Украине уже достигнуты, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с позицией Кремля. 

По его словам, одной из этих целей было получение контроля над «сухопутным мостом» в Крым. Теперь российского президента все больше беспокоит ситуация в российской экономике, говорят несколько источников издания.

По словам источника Reuters, Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты, включая контроль над территориями, соединяющими материковую часть России с Крымом, и ослабление украинской армии. Российский президент также осознает, какое давление война оказывает на экономику, уточнил собеседник издания, упомянув «действительно большие проблемы», такие как влияние высоких процентных ставок на не связанную с войной промышленность.

Всего пять источников сообщили Reuters, что Путина все больше беспокоят искажения в российской экономике. 

По словам двух собеседников агентства, высокие процентные ставки, введенные для подавления инфляции, а также нехватка рабочей силы способствовали тому, что часть российской элиты теперь считает, что желательно прекратить войну в Украине путем переговоров.

Обеспокоенность Путина экономикой была заметна на его встрече с руководителями бизнеса 16 декабря, пишет Reuters. Кремль тогда не опубликовал состав встречи и выступлений его участников. 

На встрече, как рассказал собеседник агентства, Путин был явно недоволен, когда услышал о сокращении частных инвестиций из-за стоимости кредитов. На совещании по экономическим вопросам 22 января Путин говорил, что обсуждал на встрече с бизнесом, как «снижение кредитной активности может создать риски для долгосрочного роста».

По словам источника агентства, на этой встрече не было главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. При этом три источника журналистов подчеркнули, что Путин продолжает доверять ей: «Никто в такой ситуации не будет менять главу Центробанка. Авторитет Набиуллиной непререкаем, президент ей доверяет», — сказал один из них.

Именно на усилении давления на российскую экономику сконцентрированы последние заявления Дональда Трампа, который перед выборами обещал быстро завершить войну в Украине. 

Американский президент допустил ужесточение санкций против России в случае, если Путин не пойдет на урегулирование конфликта. В среду он написал в своей соцсети Truth Social, что собирается оказать Путину и России, «чья экономика терпит крах», «большую услугу» и призвал Кремль прекратить войну. 

«Если мы не заключим "сделку", и это произойдет скоро, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам, и против других причастных стран», — заявил Трамп.

Это не первый случай, когда в последние месяцы в СМИ появляется информация о возможности остановки войны в Украине. В октябре главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков писал, что главная цель России в войне с Украиной теперь выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Он также сообщил о существенном изменении отношения российской власти к Украине с начала войны — теперь российское руководство «признает ее как государство».

В конце декабря бывший высокопоставленный российский чиновник в разговоре с Financial Times выразил мнение, что экономические проблемы могут подтолкнуть Путина закончить войну в Украине из опасений, что Россия повторит судьбу СССР, распавшегося в том числе из-за экономических проблем. «Он может продержаться два или три года. Но он знает, что экономика не может расти с такими процентными ставками. Это катастрофа», — добавил собеседник FT.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Другое
Экономика Россия Война Цель Владимир Путин
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:39
ВСУ оказались в ловушке возле Великой Новоселки и отрезаны от снабжения — NZZ
16:36
В оккупированном Бердянске подорвали автомобиль с сотрудниками ФСБ: есть погибшие и раненый – ГВА
14:12
Мариуполь: Бездомные жители с плакатами «БОМЖИ» в руках записали очередное обращение к Путину
10:15
ВСУ держатся за последнюю шахту в Торецке — Мучной
09:54
На оккупированной Луганщине ввели новые российские тарифы: в ОВА рассказали, что известно
23:00
Главное за день: Росамия атаковала Константиновку. Трамп пригрозил Путину санкциями
16:56
Медиаэксперт рассказал, как блокировка YouTube повлияет на украинцев в оккупации
16:30
«ДНР» заявила об обстреле Горловки и раненых местных жителях
15:42
Военнослужащая из «ДНР» обвинила проводника российского поезда в изнасиловании
14:27
Полутонную авиабомбу уронил российский самолет возле оккупированной Макеевки
12:51
Жители захваченных городов Донетчины и Луганщины поздравили с Днем Соборности — «Жовта стрічка»
10:32
Партизаны устроили диверсию возле воинской части армии РФ в Донецке: уничтожен автомобиль оккупантов
09:51
В захваченном поселке на Луганщине без воды, газа и света остаются 100 человек
23:19
В Луганской области 80 тысяч человек остались без питьевой воды: оккупанты перенесли ремонт – ОВА
23:00
Главное за день: Оккупанты штурмуют Часов Яр. Фейк о бойцах под Великой Новоселкой
22:13
В Мариуполе ФСБ задержала местного жителя: оккупанты его называют «шпионом ГУР»
17:40
В результате обвала здания в Мариуполе погибли два человека, инцидент произошел на заводе «Азовмаш»
16:45
В захваченном Донецке произошло смертельное ДТП
15:10
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
23:00
Главное за день: Когда встретятся Трамп и Путин? Новый приговор «суда ДНР»
все новости
17:00
Украинские пограничники разбили российские танки и артиллерию на Краматорском направлении: кадры
16:39
ВСУ оказались в ловушке возле Великой Новоселки и отрезаны от снабжения — NZZ
16:36
В оккупированном Бердянске подорвали автомобиль с сотрудниками ФСБ: есть погибшие и раненый – ГВА
16:19
Примкнули к войскам РФ: В Донецкой области будут судить 6 боевиков «Л-ДНР»
16:05
Российский беспилотник ударил по дороге в Покровске: ранен мужчина, который развозил хлеб по городу
15:52
По мнению Путина, основные цели войны в Украине достигнуты — источник Reuters
15:40
Силы обороны усиливают оборону Великой Новоселки
15:26
Авиация ударила по войскам РФ под Часов Яром: россияне подожгли коллектор с сотней своих погибших солдат – ВСУ
14:35
Новый заместитель в сервисном центре МВД: бывший патрульный глава Краматорска и Славянска
14:12
Мариуполь: Бездомные жители с плакатами «БОМЖИ» в руках записали очередное обращение к Путину
13:59
Российские самолеты «уронили» два ФАБа на Белгородскую область
13:37
Трамп назвал новые данные о потерях Украины и России в войне
13:16
На Сумщине пограничники взяли в плен военного РФ с помощью дрона
12:49
Расстреляли в спину на глазах у побратимов: военные РФ казнили пленных бойцов ВСУ на Донетчине
12:18
«Пытаются взять не город, а территорию»: в ВСУ рассказали о тактике войск РФ в боях за Часов Яр
12:15
В Запорожье увеличилось число пострадавших после удара дронами и ракетами
11:53
Помоги «Новостям Донбасса» стать лучше для тебя! Пройди опрос
11:39
Россия ночью ракетами и почти сотней беспилотников атаковала Украину: силы ПВО сбили 57 дронов
11:37
Появилось видео последствий утреннего обстрела Краматорска
11:33
Северокорейская РСЗО под видом грузовика замечена в Курской области
все новости
ВИДЕО
Удар авиации по российским военным в коллекторе под Часов Яром. Фото: кадр из видео Авиация ударила по войскам РФ под Часов Яром: россияне подожгли коллектор с сотней своих погибших солдат – ВСУ
23 января, 15:26
Для местных жителей в оккупированном Мариуполе катастрофически не хватает жилья. Иллюстративное фото Мариуполь: Бездомные жители с плакатами «БОМЖИ» в руках записали очередное обращение к Путину
23 января, 14:12
Пограничники взяли в плен военного РФ с помощью дрона. Фото: кадр из видео На Сумщине пограничники взяли в плен военного РФ с помощью дрона
23 января, 13:16
Пленные украинские военные на Донетчине. Фото: кадр из видео Расстреляли в спину на глазах у побратимов: военные РФ казнили пленных бойцов ВСУ на Донетчине
23 января, 12:49
Появилось видео последствий утреннего обстрела Краматорска Появилось видео последствий утреннего обстрела Краматорска
23 января, 11:37
РСЗО из КНДР под видом грузовика замечена в Курской области. Фото: телеграм Северокорейская РСЗО под видом грузовика замечена в Курской области
23 января, 11:33
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор