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Силы обороны усиливают оборону Великой Новоселки

23 января 2025, 15:40

Силы обороны усиливают оборону Великой Новоселки

В районе поселка Великая Новоселка Донецкой области ведутся ожесточенные бои. В оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» рассказали о ситуации.

Так, российские оккупационные войска превосходят Силы обороны на данном направлении. Армия РФ пытается прорвать оборону и окружить украинских военных.

«Командованием принимаются меры по усилению подразделений, обеспечение необходимыми средствами для ведения боя, усиление и обеспечение флангов. Также спланированы мероприятия по действиям в случае обострения тактической обстановки и возможных вариантов ее развития», — сообщили в «Хортице».

Украинские военные подчеркивают, что ведение боевых действий сопровождается информационными операциями, и главная цель российских пропагандистов — расшатывание общественных настроений, дезориентация и подрыв доверия к военному руководству и Силам обороны.

«На фоне тяжелых боев, потерь в личном составе, безумной динамики войны, противник усиливает свое психологическое воздействие как непосредственно на личный состав на передовых позициях, так и на украинское общество в целом», — говорится в сообщении.

В ВСУ подчеркнули, что «враг использует информацию как оружие, умело прячась за источниками ее подачи». Как и прежде в «Хортице»просят соблюдать информационную гигиену.

Ранее в сети появилась информация, что российская армия пытается блокировать Великую Новоселку. Для этого россияне используют бронетехнику. 

Позже стало известно, что украинские военные держат оборону на окраинах поселка, нанося оккупантам значительные потери.

Напомним, что 21 января аналитики DeepState заявили о продвижении захватчиков в самой Великой Новоселке.

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