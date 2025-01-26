РФ сбросила на Украину более 1200 авиабомб и запустила 750 БПЛА

Последствия атаки на Киевщину 25 января. Фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия за неделю нанесла по Украине сотню ударов с помощью авиационных бомб, ударных дронов и ракет.



«За последнюю неделю Украина подверглась сотне российских атак различными типами оружия: около 1250 авиабомб, более 750 ударных дронов, более 20 ракет различных типов», — отметил он.



По словам Зеленского, Украина постоянно работает с партнерами, чтобы увеличить возможности обороны и уменьшить способность России терроризировать украинцев.



«Дальнобойность важна. Санкции важны. Уменьшение цены на нефть важно. Главное — все делать в единстве и решительно защищать жизнь», — резюмировал глава государства.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ в ночь на 26 января запустила по территории Украины 72 беспилотников. Средствам противовоздушной обороны удалось сбить 50 БПЛА.