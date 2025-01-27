СБУ задержала россиянина, корректировавшего удары РФ в Донецкой области

СБУ задержала корректировщика ударов по Донецкой области из Москвы. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Донецкой области, им оказался 56-летний гражданин РФ, который корректировал удары россиян по локациям Сил обороны на Лиманском направлении. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.



По материалам дела, агент прибыл в Украину из Москвы за несколько дней до начала полномасштабной войны под видом посещения дочери в поселке Райгородок Краматорского района. После 24 февраля 2022 года он проживал в этом поселке и пытался вести незаметный образ жизни.

СБУ задержала корректировщика ударов по Донецкой области из Москвы. Фото: СБУ

По имеющимся данным, летом 2024 года агента «активировала» ФСБ и определила задачу: провести разведку позиций Сил обороны на восточном фронте. После этого россиянин начал постепенно обходить местность вблизи передовой, где отслеживал локации укрепрайонов и артиллерии ВСУ.



«Полученную информацию он обобщал и периодически направлял российской спецслужбе для подготовки воздушных атак на позиции украинских войск. Как установило расследование, впоследствии ФСБ обещала своему соратнику осуществить его "эвакуацию" в Москву», — говорится в сообщении.



Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее российская армия за минувшие сутки, 26 января, убила одного гражданского в Покровске Донецкой области.