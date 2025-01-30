Воздушные силы показали уничтожение российского БПЛА

Воздушные силы показали уничтожение БПЛА РФ. Фото: кадр из видео

Командование Воздушных Сил ВСУ продемонстрировало видео работы боевого подразделения, которое уничтожило российский беспилотник.







«Боевая работа в зоне ответственности Воздушного командования "Восток" в ночь на 30 января 2025 года», — добавили в ВС ВСУ.



Напомним, российские оккупанты в ночь на 30 января в очередной раз запустили по Украине 81 дрон. Силам и средствам противовоздушной обороны удалось сбить 37 БПЛА.

Напомним, финская компания «Insta» вместе с украинскими специалистами представила ударный БПЛА «Steel Eagle ER».