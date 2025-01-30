Сили ППО збили над Україною 37 дронів — Повітряні сили

ППО збила 37 дронів. Фото: відкриті джерела

Російські окупанти в ніч проти 30 січня вкотре запустили по Україні 81 дрон. Силам та засобам протиповітряної оборони вдалося збити 37 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 30 січня 2025 року (із 19.00 29 січня) противник атакував 81-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — зазначив він.





Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 37 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях.



Крім того, 39 безпілотників-імітаторів локально втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що російські окупанти атакували місто Суми в ніч із 29 на 30 січня. Один із безпілотників потрапив по 10-поверховому житловому будинку, є загиблі та поранені.