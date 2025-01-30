Повітряні сили показали знищення російського БПЛА

Командування Повітряних Сил ЗСУ продемонструвало відео роботи бойового підрозділу, який знищив російський безпілотник.
«Бойова робота в зоні відповідальності Повітряного командування "Схід" у ніч на 30 січня 2025 року», - додали у ПС ЗСУ.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 30 січня в черговий раз запустили по Україні 81 дрон. Силам та засобам протиповітряної оборони вдалося збити 37 БПЛА.
Нагадаємо, фінська компанія «Insta» разом з українськими фахівцями представила ударний БПЛА «Steel Eagle ER».
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