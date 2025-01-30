Війська РФ скинули авіабомбу на Білицьке: є постраждалі та пошкодження

Росіяни атакували Білицьке. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія у четвер, 30 січня, скинула керовану авіаційну бомбу на місто Білицьке Добропільської громади Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Ввечері росіяни скинули на Білицьке 500-кілограмову керовану авіабомбу. Поранення отримали дві жінки 44 та 47 років», — зазначив він.

За словами Філашкіна, пошкоджено 4 двоповерхівки та адмінбудівлю.



Раніше ми писали, що у місті Покровськ Донецької області пролунав вибух близько 16:00 30 січня.