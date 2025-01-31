Генштаб подтвердил удар по НПЗ в Волгоградской области РФ

Генштаб подтвердил удар по НПЗ в Волгоградской области России. Фото: Генштаб

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и ГУР в ночь на 31 января нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Волгоградской области РФ. Об этом передает Генеральный штаб.



«Зафиксированы вспышки и взрывы в районе этого важного для оккупантов завода. Результаты огневого поражения уточняются», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что этот НПЗ по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и задействован в обеспечении оккупационной армии РФ.



В Генштабе добавили, что украинские военнослужащие будут продолжать атаковать российскую стратегическую инфраструктуру.





Ранее мы писали, что при падении «обломков» БПЛА в Волгоградской области на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.