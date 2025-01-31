Генштаб підтвердив удар по НПЗ у Волгоградській області РФ

Генштаб підтвердив удар по НПЗ у Волгоградській області Росії. Фото: Генштаб

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та ГУР у ніч на 31 січня завдали удар по нафтопереробному заводу у Волгоградській області РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб.



«Зафіксовано спалахи та вибухи в районі цього важливого для окупантів заводу. Результати вогневого ураження уточнюються», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що цей НПЗ за проєктною потужністю входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів Росії та задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ.



В Генштабі додали, що українські військовослужбовці продовжуватимуть атакувати російську стратегічну інфраструктуру.





Раніше ми писали, що при падінні «уламків» БПЛА у Волгоградській області на нафтопереробному заводі виникла пожежа.