РФ вдарила по центру Одеси: наслідки

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В Одесі пролунали вибухи увечері 31 січня. Армія РФ завдала ракетного удару по історичному центру Одеси, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



«Внаслідок ворожого удару постраждала співробітниця готелю. Жінку госпіталізовано. Їй надається вся необхідна медична допомога», — повідомив він.



Пізніше з'явилася інформація про поранення ще однієї людини.

За попередніми даними, удар був біля готелю «Брістоль». Дана локація знаходиться у межах охоронної зони UNESCO.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗС РФ ударили по Одесі балістичними ракетами «за звичайною цивільною забудовою».



«Зараз на півдні нашої країни — в Одесі — продовжуються роботи після російських ракетних ударів. Попередньо балістика. Удари просто містом, звичайною цивільною забудовою. Знову і знову: ППО — перший пріоритет, працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі», — заявив глава держави.