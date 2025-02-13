Помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года. В эфире американского Fox News он предположил, что украинцам придется принять этот факт, однако потерю территорий можно не признавать официально.



«Поскольку президент Зеленский это уже сказал, и я думаю, что министр обороны Пит Хегсет был прав. Не будет возвращения к 2014 году и границы, которую они имели перед тем, как россияне вошли в Крым. Это понятно. Поэтому я думаю, что вам понадобится определенное соглашение о потенциальной потере территории. Но не обязательно это признавать», — сказал Келлог.



По его словам, так было со странами Балтии, когда Советский Союз захватил их.



«Существовала такая вещь, которая называлась доктриной Уэллса. Мы никогда не говорили, что советы владеют странами. Говорили, что страны просто под доминированием», — сказал генерал в отставке.



В то же время он отметил необходимость настоящего, стабильного, долгосрочного мира. По словам Келлога, это во многом будет зависеть от европейцев.



«Это в их интересах. Но это одна из причин, почему мы здесь, в Мюнхене, чтобы поговорить с высшим руководством, министрами иностранных дел, премьер-министрами, президентами стран, чтобы убедиться, что они это понимают и являются частью этого соглашения, которое мы начинаем заключать или президент начинает создавать», —заявил Келлог.



Как сообщалось, с 14 по 16 февраля пройдет Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. В ней примут участие около 60 глав государств и 150 министров.



Ожидается, что основная программа конференции начнется с акцента на вызовы глобальной безопасности, включая глобальное управление, устойчивость демократии, климатическую безопасность и многие другие темы.



15 февраля состоятся дебаты о состоянии международного порядка, региональных конфликтов и кризисов, а также трансатлантического партнерства.



На 16 февраля запланировано обсуждение роли Европы в мире. Вопрос Украины — один из ключевых на конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в случае переговоров с Россией, будет предлагать Москве обмен контролируемых ВСУ территорий в Курской области РФ на украинские земли, находящиеся под контролем российской армии.