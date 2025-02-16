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РФ атакувала Україну ракетами та дронами: ППО збила 95 цілей

16 лютого 2025, 09:51

РФ атакувала Україну ракетами та дронами: ППО збила 95 цілей

ППО збили 95 БПЛА. Фото: dsnews.ua ППО збили 95 БПЛА. Фото: dsnews.ua

Російська армія в ніч на 16 лютого запустила по Україні ракети та дрони. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 95 БПЛА у 10 областях. Про це передали у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 16 лютого 2025 року (з 21:00 15 лютого) противник атакував 143 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово, і двома балістичними ракетами (по Одеській області) з окупованого Криму», — ідеться в повідомленні. 



Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони 95 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Крім того, 46 безпілотників-імітаторів локально втрачені (без негативних наслідків).

Раніше ми писали, що в ніч проти 15 лютого російські війська атакували Україну 70 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Повітряний напад йшов із напрямків Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).

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