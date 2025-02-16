Росії потрібна війна, ми разом з Європою, США та партнерами здатні закінчити її — Зеленський

Зеленський заявив, що Росії потрібна війна. Фото: ОП

Російські військові щодня атакують Україну, лише за минулий тиждень було запущено понад 1200 авіабомб та понад 40 ракет. Російській Федерації потрібна ця війна. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграмі.



«Росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу, і вона підтверджує бажання далі воювати, щодня обстрілюючи Україну», — зазначив він.



За словами Зеленського, цього тижня російська армія випустила майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів та понад 40 ракет різних типів. Україна захищається, ми стоїмо та б'ємося завдяки мужності ЗСУ та підтримці партнерів. Однак глава держави зазначив, що Україні потрібно більше ППО для захисту життів людей.



«Європа та світ мають бути більш захищеними від такого зла, готовими до нього. Спільною сильною зовнішньою політикою й тиском на Путіна, котрий розпочав війну і тепер масштабує її світом. Ми разом з Європою, США та всіма нашими партнерами здатні закінчити цю війну справедливим і надійним миром», — резюмував він.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 16 лютого запустила по Україні ракети та дрони. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 95 БПЛА у 10 областях.