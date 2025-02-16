Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Росії потрібна війна, ми разом з Європою, США та партнерами здатні закінчити її — Зеленський

16 лютого 2025, 15:47

Росії потрібна війна, ми разом з Європою, США та партнерами здатні закінчити її — Зеленський

Зеленський заявив, що Росії потрібна війна. Фото: ОП Зеленський заявив, що Росії потрібна війна. Фото: ОП

Російські військові щодня атакують Україну, лише за минулий тиждень було запущено понад 1200 авіабомб та понад 40 ракет. Російській Федерації потрібна ця війна. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграмі.

«Росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу, і вона підтверджує бажання далі воювати, щодня обстрілюючи Україну», — зазначив він.

 За словами Зеленського, цього тижня російська армія випустила майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів та понад 40 ракет різних типів. Україна захищається, ми стоїмо та б'ємося завдяки мужності ЗСУ та підтримці партнерів. Однак глава держави зазначив, що Україні потрібно більше ППО для захисту життів людей.

 «Європа та світ мають бути більш захищеними від такого зла, готовими до нього. Спільною сильною зовнішньою політикою й тиском на Путіна, котрий розпочав війну і тепер масштабує її світом. Ми разом з Європою, США та всіма нашими партнерами здатні закінчити цю війну справедливим і надійним миром», — резюмував він.

Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 16 лютого запустила по Україні ракети та дрони. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 95 БПЛА у 10 областях.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський
Події
Війна

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:15
«Україна єдина»: мешканці окупованих територій провели проукраїнські акції — Жовта стрічка
22:00
Головне за день: «ДНР» та РФ ведуть бізнес із Китаєм на Донбасі. Зеленський говорить про межі 2022 року
11:40
В окупованому Луганську засудили росіянина, який нібито влаштував замах на колишнього главу «МВС ЛНР»
09:32
Збір даних в обмін на їжу — «ДНР» розпочала паспортизацію мешканців Курахового
08:55
ДТП під окупованим Харцизьком: водій легкового авто загинув під час зіткнення з автобусом
23:00
Головне за день: Конференція у Мюнхені та удар по укриттю Чорнобильської АЕС
20:45
Колишній «міністр ЖКГ ДНР» образився на Пушиліна і позивається за право знову стати «міністром»
19:14
«ЛНР» заявила, що виплатить борги перед бюджетниками, але є нюанси
17:12
У Криму студенток змушують писати валентинки військовим РФ
23:00
Головне за день: Переговори Трампа та Путіна. Удар по Краматорську
21:40
Шахти закрили — борги списали: окупаційні суди «ЛДНР» відмовляють гірникам у виплатах
21:04
«ДНР» заявила, що хоче видобувати літій на захоплених територіях Донбасу
20:38
У Дніпрі померла вчителька з Авдіївки, чий портрет було зображено на знаменитому муралі
10:51
Окупанти перекрили для цивільних рух з Рубіжного до Старобільська: в ОВА розповіли, що відомо
08:40
В окупованому Донецьку через відключення світла зупинилися котельні — сотні будинків без опалення
23:14
Головне за день: Розмови Трампа, Путіна та Зеленського. «ДНР» потрібне майно маріупольців
19:47
В окупованій Горлівці за день під обстрілом поранено 13 людей
15:00
У захопленому Донецьку проблеми з водопостачанням: скаржаться навіть російські військові
13:45
Пропагандистка Монтян розповіла, чому проросійських маріупольців не пускають до РФ
10:55
Зеленський заявив, що планує обміняти Курську область на частину території України: у Москві відповіли
усі новини
17:15
«Україна єдина»: мешканці окупованих територій провели проукраїнські акції — Жовта стрічка
16:25
Поки не буде плану, зустрічей з росіянами не буде — Єрмак
15:47
Росії потрібна війна, ми разом з Європою, США та партнерами здатні закінчити її — Зеленський
14:49
ЗСУ звільнили село Піщане на Покровському напрямку — ОТУ «Хортиця»
14:20
Окупанти прорвалися у Новосілку: військові аналітики розповіли подробиці
13:02
Російські війська обстріляли місто Білицьке Покровського району: є жертви
12:51
Смертельна ДТП у Покровському районі: загинув чоловік
11:58
Армія РФ понад 10 разів атакувала населені пункти Донеччини: десятки пошкоджених будинків
11:05
У МАГАТЕ розповіли про ситуацію на Чорнобильській АЕС після російської атаки
10:12
Внаслідок удару по Покровську пошкоджено житловий будинок
09:51
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: ППО збила 95 цілей
09:20
Понад 1700 окупантів та багато техніки: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ
22:00
Головне за день: «ДНР» та РФ ведуть бізнес із Китаєм на Донбасі. Зеленський говорить про межі 2022 року
17:29
Навіть не пів року: Келлог заявив, що США розроблять пропозиції щодо завершення війни за кілька тижнів
16:08
Зеленський: Війська РФ мають відійти як мінімум на кордони 24 лютого 2022 року
15:30
«ДНР» та російські чиновники будують бізнес із компаніями з Китаю на окупованій Донеччині
14:18
Російські війська просунулися в районі двох сіл на Донеччині — DeepState
13:23
Путін хоче переговорів із Трампом тет-а-тет і це небезпечно для всього світу: ключові заяви Зеленського на Мюнхенській конференції
12:32
Переговори про угоду щодо рідкісноземельних металів України продовжуються — Зеленський
11:40
В окупованому Луганську засудили росіянина, який нібито влаштував замах на колишнього главу «МВС ЛНР»
усі новини
ВІДЕО
Сили оборони підтвердили визволення села Піщане. Фото: скриншот ЗСУ звільнили село Піщане на Покровському напрямку — ОТУ «Хортиця»
16 лютого, 14:49
Українські військові відбили штурм окупантів під Великою Новосілкою Українські військові відбили штурм окупантів під Великою Новосілкою
14 лютого, 21:07
ЗСУ показали, як збивають російські повітряні цілі. Фото: кадр із відео ЗСУ показали, як збивають російські повітряні цілі
14 лютого, 17:47
Віце-президент США Джей Ді Венс. Фото: ABC News Віце-президент США розкритикував Європу на Мюнхенській конференції: Україну згадав опосередковано
14 лютого, 17:24
Затриманий найманець ПВК «Вагнера» у Молдові. Фото: Національна поліція Україна та Молдова провели спецоперацію «Месники» та затримали найманців ПВК «Вагнера»: вони воювали на Донбасі
14 лютого, 16:53
Удар по російській піхоті у Часовому Яру. Фото: кадр із відео Українські пілоти дронів знищили російську піхоту у Часовому Яру: у ЗСУ показали відео
14 лютого, 15:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір