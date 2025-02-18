Россия расторгла соглашение с Украиной по безопасности в Азовском море

Спустя почти три года полномасштабной войны Россия прекратила участие в соглашении с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

Соответствующее распоряжение с подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано на официальном портале правовой информации накануне.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона „О международных договорах Российской Федерации“ прекратить действие соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, подписанного в Москве 20 марта 2012 года», — говорится в документе.

Соглашение было подписано в 2012 году.

В рамках соглашения стороны обязались обмениваться данными автоматических идентификационных систем (АИС). Россия и Украина также разрешили друг другу проверять документы экипажей, которые ходят на судах под флагами противоположной стороны.

Страны должны были информировать друг друга о национальных требованиях в области безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения.