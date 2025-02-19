Путін заявив, що хоче вести переговори з Україною та США

Глава Кремля Володимир Путін 19 лютого заявив, що Україна, поряд із Росією, має брати участь у переговорах із США з питань мирного врегулювання. Цю заяву цитують російські ЗМІ.



За словами Путіна, такий формат обговорювався ще під час його телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом.



«Президент Трамп сказав мені, що переговорний процес проходитиме за участю і Росії, і України. Ніхто Україну з цього процесу не відкидає», — заявив глава Кремля.



Також він заявив, що «РФ готова повернутися за стіл переговорів щодо України, вона ніколи не відмовлялася від переговорів».



Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 16 лютого, перебуваючи в Об'єднаних Арабських Еміратах, наголосив, що не планує зустрічі з представниками Росії чи США. Він також зазначив, що українська влада не була обізнана про підготовку переговорів і не визнає жодних угод, укладених без їх участі. Зеленський заявив, що під час переговорів США та Росії в Саудівській Аравії були сигнали про те, що РФ є «жертвою» у війні.



Нагадаємо, що 18 лютого в Ер-Ріяді відбулася зустріч російської та американської делегацій, яка тривала 4,5 години. За підсумками переговорів сторони домовилися щодо подальшого контакту з питання України.