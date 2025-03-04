Під окупованим Єнакієвим потрапило під удар селище: пошкоджені будинки, є поранені

Наслідки удару по окупованій Софіївці. Фото: соцмережі

Увечері 4 березня під обстріл потрапило окуповане селище Софіївка Донецької області. Про це стало відомо із заяви голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна.



За його словами, поранення середнього ступеня тяжкості отримали дівчинка 2017 року народження та жінка 1963 року народження.



«Два будинки повністю знищені. Пошкоджені ще два будинки, лінії електропередачі, газопровід та два приватні автомобілі», – сказав він.



Пушилін, як і завжди, звинуватив ЗСУ в обстрілі селища. Однак хто і чим справді вдарив – наразі невідомо.

Нагадаємо, що вранці 4 березня війська РФ завдали удару по Костянтинівській громаді на Донеччині, внаслідок чого є пошкодження.