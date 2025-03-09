Удар по Дружковке: почти 100 квартир остались без газа

В результате российского обстрела 90 квартир в Дружковке остались без газоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкоблгаза.
«Распределение газа приостановлено абонентам 90 квартир в связи с повреждением окон и кровли дома. Специалисты Донецкоблгаза уже работают над обследованием газовых сетей и ликвидацией последствий обстрела», — говорится в сообщении.
Кроме того, россияне повредили многоквартирный дом и административное здание, в частности деформированы входные двери и ворота, также повреждены окна.
Ранее мы писали, что российская армия вечером 8 марта атаковала Дружковку. Есть пострадашие.
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