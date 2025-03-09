Удар по Дружковке: почти 100 квартир остались без газа

Из-за обстрела Дружковки без газа остались 90 квартир. Фото: Донецкоблгаз

В результате российского обстрела 90 квартир в Дружковке остались без газоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкоблгаза.



«Распределение газа приостановлено абонентам 90 квартир в связи с повреждением окон и кровли дома. Специалисты Донецкоблгаза уже работают над обследованием газовых сетей и ликвидацией последствий обстрела», — говорится в сообщении.





Кроме того, россияне повредили многоквартирный дом и административное здание, в частности деформированы входные двери и ворота, также повреждены окна.



Ранее мы писали, что российская армия вечером 8 марта атаковала Дружковку. Есть пострадашие.