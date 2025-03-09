Удар по Дружківці: майже 100 квартир залишилися без газу

Через обстріл Дружківки без газу залишилося 90 квартир. Фото: Донецькоблгаз

Внаслідок російського обстрілу 90 квартир у Дружківці залишилися без газопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.



«Розподіл газу призупинено абонентам 90 квартир у зв'язку з пошкодженням вікон та покрівлі будинку. Фахівці Донецькоблгазу вже працюють над обстеженням газових мереж та ліквідацією наслідків обстрілу», — йдеться у повідомленні.





Крім того, росіяни пошкодили багатоквартирний будинок та адміністративну будівлю, зокрема деформовано вхідні двері та ворота, також пошкоджено вікна.



Раніше ми писали, що російська армія увечері 8 березня атакувала Дружківку. Є постраждалі.