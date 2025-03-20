Армия РФ атаковала Донетчину за сутки 16 раз: много повреждений и разрушений

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 19 марта, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены и разрушены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три района региона:



Покровский район. В Доброполье повреждены 2 многоэтажки и 7 частных домов. В Гродовской громаде разрушены 4 дома: 2 в Малиновке и 2 в Новоэкономическом.





Краматорский район. В Лимане поврежден дом; в Заречном ранен человек, разрушено 6 домов. В Славянске ранены 2 человека, повреждены 2 многоэтажки, админздание, офисное помещение и предприятие. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 9 частных домов и линия электропередач.





Бахмутский район. В Северске повреждено 6 домов.



Ранее мы писали, что в результате российской атаки на Славянск в ночь на 20 марта ранены двое местных жителей.